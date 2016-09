A região do Santa Inês, em Imperatriz, é uma das contempladas pelo ‘Mais Asfalto’ este ano. São cerca de cinco quilômetros de recuperação de pavimento praticamente já concluídos. Agora, estão sendo colocados sarjeta e meio fio nos pontos necessários, com previsão de término ainda para este mês. Recebem asfalto as ruas as ruas São Joaquim, Avenida Sabiá das Laranjeiras e Rua Portuguesa.

Dayane Brito mora na região do Santa Inês e estuda no Centro, por isso precisa todos dias se deslocar para lá. Segundo ela, a pavimentação trouxe mais conforto na ida para a faculdade. “Era muito buraco que enfrentávamos para poder sair ou entrar no bairro. Todos os dias era um sufoco, que agora não passamos mais”, avalia.

Além do Santa Inês, estão em andamento obras do programa nas regiões de Lagoa Verde e Bacuri, com aproximadamente 15 quilômetros de recuperação de vias urbanas, um investimento do Governo do Estado de R$ 6 milhões. De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, isso representa mais qualidade de vida para a população. “Chegamos a mais de 80 mil pessoas diretamente beneficiadas com as obras do mais asfalto, eliminando a poeira, a lama favorecendo o acesso dos serviços públicos antes impedidos de chegar a algumas localidades devido às dificuldades de acesso”, disse Clayton Noleto.

Desde o início da gestão Flávio Dino, Imperatriz já recebeu mais de 40 quilômetros de ruas, pavimentadas e recuperadas. Foram asfaltadas ruas como Colinas, Estocolmo, Principal, São Luís, Arame (todas na região do Parque Alvorada), Avenida Caiçara (na Vila Redenção), Liberdade (Cafeteira), São Sebastião e Itaipú (as duas na região da Vila Nova), JK (Santa Rita) e Dom Pedro II (Bacuri).