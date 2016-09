O prazo final de inscrição para as vagas de estágio oferecidas pelo Ministério Público Estadual (MPE), em Tocantinópolis e Axixá, foi prorrogado para domingo, dia 2 de outubro. Há vagas são para estudantes dos cursos de Direito.

Podem concorrer às vagas de estágio estudantes de nível superior que tenham concluído pelo menos 50% do curso em que estejam matriculados e que se encontrem, no máximo, no penúltimo semestre do curso. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e encaminhá-la para o e-mail estagiompto@sistemafieto.com.br.

Segundo o novo cronograma, o resultado preliminar dos inscritos será divulgado na segunda-feira, 3 de outubro, no site www.iel-to.com.br. Os dias 4 e 5 correspondem ao prazo para recurso. Em 7 de outubro haverá resposta aos recursos e, no dia seguinte, será divulgado o resultado das inscrições.

A seleção prosseguirá com as fases de análise curricular, aplicação de prova escrita e entrevista aos candidatos.

Jornada e auxílio

Com uma jornada de estágio de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias, os estudantes não terão prejuízo nas atividades acadêmicas. Será concedido um auxílio-bolsa no valor de R$ 700 mensais, além de auxílio-transporte correspondente ao valor da tarifa de transporte coletivo urbano cobrada no local em que estiver lotado e em quantidade proporcional aos dias estagiados no mês.

Cadastro reserva

O processo seletivo, além das vagas efetivamente ofertadas, também será realizado para formação de cadastro reserva nos cursos relacionados, visando ao provimento das vagas que surgirem durante o prazo de validade da seleção. As convocações e efetividade dos termos ocorrerão mediante interesse do MPE. A duração do estágio será de um ano, prorrogável até o limite máximo de dois anos.