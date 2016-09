Foi publicado nesta segunda-feira, 19, o edital para processo seletivo de estagiários no âmbito do Ministério Público Estadual (MPE), em uma parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Ao todo serão ofertadas 50 vagas, a serem distribuídas em 17 municípios tocantinenses. Destes dois são do Bico do Papagaio: Tocantinópolis e Axixá, ambos na área do Direito. Os interessados devem preencher as fichas de inscrição (em anexo) e encaminhar para o e-mailestagiompto@sistemafieto.com.br até o dia 28 de setembro.

Podem concorrer às vagas de estágio estudantes de nível superior, que tenham concluído pelo menos 50% do curso em que estejam matriculados e no máximo, no penúltimo semestre do curso.

Além de Tocantinópolis a Axixá, também são ofertadas vagas nos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Arapoema, Colinas do Tocantins, Cristalândia, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Miracema, Porto Nacional, Tocantínia, Natividade, Peixe, Pedro Afonso e Paraíso de Tocantins.

Com uma jornada de estágio de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias, os estudantes não terão prejuízo nas atividades acadêmicas. Será concedido um auxílio-bolsa no valor de R$ 700 mensais, além de auxílio-transporte correspondente ao valor da tarifa de transporte coletivo urbano cobrada no local em que estiver lotado e em quantidade proporcional aos dias estagiados no mês.

A divulgação dos aprovados estará disponível no site www.iel-to.com.br, no link Processo Seletivo de Pessoas. As fichas de inscrição (anexadas ao edital) devem ser enviadas com identificação do assunto: “Processo Seletivo IEL Nº 01/2016 – MPE/TO”, de acordo com o edital, ou presencialmente junto ao IEL nas cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi.