Dos 26 municípios do Bico do Papagaio, somente Nazaré possui apenas mulheres disputando vaga na Prefeitura. São duas candidatas: Eliana Maria Pereira (PTB), 41 anos, disputa pela coligação ‘Nazaré não pode parar’. Ela foi eleita vereadora em 2008 e 2012, é casada e tem dois filhos. O candidato a vice é Isidoro (PMDB).

Para ela, o bom candidato independe de sexo, mas a mulher tem um diferencial. “A mulher é mais cautelosa, tem mais organização. Mas eu não vejo que tenha qualquer diferença disputar a prefeitura com uma mulher. Pode até incentivar a presença feminina na política”, avaliou.

A outra candidata é Maria Elvira Chagas de Araújo (PV), 38 anos pela coligação ‘Juntos por Nazaré’. Ela concorre ao cargo pela segunda vez. Em 2012, também foi candidata, mas não conseguiu se eleger. Elvira é casada e professora. A candidata a vice também é uma mulher, Iêda (PRB).

“É bom porque estamos disputando de igual para igual. Mas nas ruas sentimos muita rejeição, muitos homens, por exemplo, falam que não vão votar em uma mulher. Aí apresentamos as propostas e eles mudam de opinião. Nós somos mais cautelosas com que o que vamos dizer e com o que os outros vão pensar da gente”, disse. (G1)