Uma ação conjunta realizada por policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira, 15, em Palmas, resultou na prisão de Moisés de Almeida Silva Lima, de 28 anos, que é o principal suspeito pelo estupro de uma criança de 11 anos, fato ocorrido na manhã da última quarta-feira, 14, na Quadra 210 Sul, no centro da Capital.

A operação, que foi comandada pelos delegados Guilherme Rocha e Maria Ribeiro Neta, foi deflagrada, após a Polícia Civil ser informada sobre um estupro de vulnerável, ocorrido às 9h30, em Palmas. Com base nas características físicas do acusado, as quais foram fornecidas pela vítima, os policiais civis, com auxílio de fotografias, conseguiram identificar Moisés como sendo o provável autor do estupro.

Com base nessas informações, as equipes das delegacias especializadas deram início às buscas e, na manhã desta quinta-feira, 15, por volta das 9 horas da manhã, conseguiram localizar e prender Moisés, que estava em seu local de trabalho, no Setor Industrial, em Palmas.

Ao ser abordado, o indivíduo não ofereceu resistência, confessou a prática do crime e ainda forneceu detalhes de como abordou e abusou sexualmente da vítima. Desta maneira, Moisés foi conduzido à sede da DPCA, onde foi reconhecido pela vítima e, em seguida, autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal, pois também agrediu a vítima, após praticar o crime.

Além do estupro praticado contra a criança de 11 anos, Moisés também é suspeito de estuprar uma mulher, também em Palmas, no dia 5 de setembro deste ano, sendo que as investigações sobre esse caso estão a cargo da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam).

Após as providências cabíveis, o suspeito foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Para a delegada Maria Ribeiro Neta, a prisão do indivíduo representa mais paz e tranquilidade à população diante da gravidade do crime praticado.

“Em menos de 24 horas, conseguimos desvendar a autoria do crime e prender esse suspeito, que acabou confessando a autoria do estupro, desta maneira, dando uma resposta imediata à sociedade e cumprindo com nosso dever de ofício, tendo em vista a prática de um crime tão bárbaro cometido, contra uma criança de apenas 11 anos de idade, que causou grande repercussão social”, ressaltou.

O crime

Conforme a Polícia Civil, na manhã da manhã dessa quarta-feira, 14, a vítima estava próximo a uma escola municipal localizada, na Quadra 210 Sul, quando um homem de cor negra que estava próximo a uma residência, a abordou, tapou sua boca e a jogou dentro de seu carro, um Ford Fiesta, modelo antigo de cor prata, saindo em disparada.

O indivíduo levou a criança a uma quadra próxima, onde praticou o estupro e agrediu fisicamente a garota. Após a prática do crime, o suspeito levou a menina de volta a quadra, onde a mesma se encontrava e se evadiu do local, não sem antes ameaçar a garota de morte, caso fosse denunciado. A vítima foi encontrada e socorrida por dois homens que passavam pelo local e levada até a casa de sua avó, e depois ao hospital, onde recebeu atendimento médico especializado.