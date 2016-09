Mais um crime violento assustou moradores do Bico do Papagaio. Desta vez o fato aconteceu no bairro Vila Arco-íris, na cidade de Praia Norte. Arlete Cristina Ribeiro, 33 anos, foi morta com sete facadas, sendo seis nas costas e uma no peito, desferidas pelo próprio marido, o lavrador Manoel Ferreira da Silva, 46 anos.

O fato aconteceu por volta das 2h, desta sexta-feira, 16.

Após o crime, Manoel Ferreira tentou se matar com um corte na garganta e uma facada no peito. Mesmo assim resistiu aos ferimentos e fugiu. Até o começo desta tarde de sexta ele não havia sido encontrado pela Polícia.

Manoel Ferreira já havia sido preso por agredir Arlete em outras oportunidades.