A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas disponíveis para os cargos de técnico de Enfermagem, enfermeiro da Qualidade e instrumentador no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso, em Marabá. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh@hrspprosaude.org.br até o dia 23 de setembro.

Confira os requisitos para cada cargo

Técnico de Enfermagem (cinco vagas)

Requisitos: ensino médio completo, curso técnico em Enfermagem e registro atualizado no Conselho Regional de Enfermagem.

Carga horária: 180h mensais.

Instrumentador (uma vaga)

Requisitos: ensino médio completo, curso técnico em Enfermagem e registro atualizado no Conselho Regional de Enfermagem. Desejável experiência na função.

Carga horária: 220h mensais.

Enfermeiro da Qualidade

Requisitos: graduação em Enfermagem e registro atualizado no Conselho Regional de Enfermagem. Desejável experiência na função.

Carga horária: 220h mensais.