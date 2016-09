Um caminhão carregado com iogurte tombou na TO-415, próximo de Santa Terezinha, na região do Bico do Papagaio. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), por volta das 13h56. Ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar, o motorista tentou fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle do veículo por causa das más condições da via. (G1)