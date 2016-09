Neste domingo, 18, na cidade de São Sebastião do Tocantins, a Polícia Militar prendeu Rosinete dos Santos Conceição, de 35 anos, por apropriação indébita. A acusada apropriou-se dos documentos pessoais e do cartão bancário de sua mãe. Posteriormente, expulsou de casa sua genitora e seu padrasto, passando a residir no imóvel.

Quando a Polícia Militar chegou na residência, encontrou Rosinete de posse da documentação e de vários extratos de movimentação bancária da conta de sua mãe. A acusada foi conduzida para a Central de Flagrantes de Augustinópolis onde foi apresentados à autoridade policial para os procedimentos pertinentes.