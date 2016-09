Nesta quinta-feira, 29, pesquisa Skala sobre a corrida para a Prefeitura de Sítio Novo do Tocantins, contratada e divulgada pela Rádio Nativa FM, aponta liderança de Alexandre Farias (SD), na disputa para prefeito.

Segundo os números, Alexandre Farias tem 66,2% dos votos. O segundo lugar é de Irisfran (PV), com 26,6%. Zé Almir ocupa o terceiro lugar com 1,9%. Indecisos tem 4,8% e que não escolheriam nenhum 0,5%.

Na rejeição, Irisfran lidera com 32,9%, depois vem Zé Almir com 29% e Alexandre Farias com 13%. Os que não rejeitam os candidatos somam 18,8% e nenhum 6,3%.