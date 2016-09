A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Comissão Permanente de Seleção (Copese), abriu, nesta segunda-feira (19), as inscrições do concurso público para provimento de vagas nos cargos de professor do magistério superior. As inscrições seguem até o dia 3 de outubro e devem ser feitas por meio da ficha de inscrição.

No total são 34 vagas para professor, com remuneração que varia de R$ 2.018,77 a R$ 8.639 reais, dependendo do número de horas trabalhadas, dedicação e titulação do candidato.

A seleção contará com duas etapas, sendo a primeira um exame de habilidades e conhecimentos, a ser realizado mediante a aplicação de prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa consta de prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; prova prática, de caráter apenas classificatório; e avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório.

O candidato interessado deve ficar atento aos prazos e também aos editais de retificação publicados pela Copese.

Confira o edital de abertura aqui