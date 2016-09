O Instituto Skala divulgou pesquisa de intenção de voto sobre a disputa pela Prefeitura de Tocantinópolis, segundo maior município do Bico do Papagaio. O levantamento foi encomendado pela Colônia de Pescadores Z-7 e ouviu 335 eleitores, entrevistados no dia 19 deste mês.

A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, sob o número de protocolo TO-08802/2016.

O levantamento aponta que Paulinho do Bonifácio (PSD), venceria a eleição com 45,3%. O segundo colocado seria Eurivaldo Gomes (PRB), com 20,6%. Na terceira colocação aparece a candidata Leolinda (PTB) com 11,5, seguida na quarta colocação por Roberlan Cokim (PEN), com 3,5%. Em último colocado está Professor Ednaldo (PMN), com 1,8%. Indecisos são 16,8% e que não votariam em nehum 0,5%.

O Skala também pesquisou em quem os eleitores de Tocantinópolis não votariam de jeito nenhum. O candidato Roberlan Cokim, tem 25,6%. Leolinda, 14,1%, seguida de Paulinho, com 11,8%, Eurivaldo tem 10,6% e Professor Ednaldo 4,4%. Não rejeita 26,5% e nenhum 7%.