Os cidadãos do extremo Norte do Tocantins já têm à disposição mais uma ferramenta de comunicação com o Judiciário. Nesta sexta-feira, 16, a Ouvidora Judiciária, desembargadora Ângela Prudente, entregou totens de atendimento às comarcas de Araguatins, Augustinópolis, Axixá e Tocantinópolis. Os totens são computadores conectados à internet e que possibilitam o acesso direto do jurisdicionado com a Ouvidoria do Poder Judiciário. Os equipamentos já estão disponíveis nas entradas dos fóruns e podem ser utilizados por qualquer pessoa.

Durante as entregas a Ouvidora Judiciária reafirmou o importante papel do órgão junto à sociedade. “A Ouvidoria é um canal de comunicação direto entre o Judiciário e o cidadão, e com base nas informações buscamos auxiliar o Tribunal na melhoria da prestação jurisdicional. Nós expandimos esse serviço para as 42 comarcas para estarmos cada vez mais próximos do cidadão. Estamos levando informação e garantindo mais acessibilidade a todos. Desta forma, além de servirmos de canal de comunicação direta com o jurisdicionado, também estamos disseminando a cultura da pacificação social através da conciliação e mediação”.

Além da instalação dos totens, todas as 42 comarcas do estado já contam com representantes da Ouvidoria Judiciária, servidores capacitados parta atenderem o cidadão. A medida foi instituída pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desembargador Ronaldo Eurípedes, através da Portaria nº 1054, de 22 de março de 2016, publicada no Diário da Justiça do mesmo dia.

Os servidores selecionados para compor a equipe técnica participaram de curso de formação e capacitação em Palmas para prestar o melhor o serviço de atendimento ao público na execução do projeto de expansão da Ouvidoria Judiciária no âmbito das comarcas.

Magistrados, servidores e representantes do Ministério Público Estadual (MPE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Defensoria Pública, Secretaria da Segurança Pública e Polícia Militar prestigiaram as entregas em todas as comarcas.

Avaliação Magistrados

A juíza diretora do Foro de Araguatins, Nely Alves da Cruz, disse que, com o totem de atendimento ao cidadão, o Poder Judiciário do Tocantins disponibiliza “um instrumento para as pessoas serem ouvidas. Araguatins é o segundo município do Brasil em número de assentamentos agrários. São pessoas do campo, que precisam ser esclarecidas e espero que elas realmente usem esse canal para fazer suas reivindicações”.

Já o juiz Jefferson Davi Azevedo Ramos, de Augustinópolis, afirmou que, “a partir do momento em que o Judiciário se dispõe a ouvir o jurisdicionado, efetivamente o cidadão tem possibilidade de que suas manifestações sejam respondidas de forma efetiva e eficaz pela Ouvidoria Judiciária”.

José Roberto Ferreira Ribeiro, diretor do Foro de Axixá, esclareceu que o totem de atendimento ao cidadão vem contribuir para o objetivo do Poder Judiciário, “que é atender bem o cidadão e prestar a justiça célere e eficaz”.

Por sua vez, o diretor do Foro de Tocantinópolis, juiz Arióstenes Guimarães Vieira, disse que, “a Ouvidoria é um importante canal de comunicação direto e efetivo, que contribui de forma definitiva para o pilar da transferência. Somente há cidadania ativa, quando o cidadão atua com reivindicações responsáveis. Esta ferramenta irá permitir ao cidadão contribuir com o aprimoramento da democracia e da cidadania”. (Luiz Pires)