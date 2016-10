Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio deixou uma pessoa morta e duas feridas, na madrugada desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida foi registrada no km 338 da BR-153, na saída de Guaraí, região central do estado.

A PRF informou que por volta das 4h30 o carro de passeio e a carreta frigorífica bateram de frente. Depois, o veículo de carga tombou na rodovia e causou a interdição nos dois sentidos.

A polícia disse que o motorista do carro de passeio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do caminhão e um passageiro ficaram feridos e foram levados a um hospital da cidade. Os nomes não foram divulgados.

A polícia permanece no local aguardando a retirada da carreta. Enquanto isso, a rodovia segue interditada.