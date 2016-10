A agência do Banco da Amazônia (Basa), em Imperatriz foi arrombada durante a madrugada desta segunda-feira (10). Desconhecidos levaram uma quantia em dinheiro não divulgada pela gerência do banco.

De acordo com o delegado Vital Carvalho, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), os bandidos entraram no estabelecimento bancário, por meio do “buraco” do ar condicionado. Já no interior do banco os bandidos arrombaram cofres e um terminal de autoatendimento, crimes definidos como furto mediante arrombamento.

Durante a manhã desta segunda-feira (10), uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtos sob comando do delegado Vital fez levantamentos sobre o assunto. O delegado disse que aguarda o resultado de uma perícia feita no local. (iMirante)