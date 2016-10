A força da família Cayres é bastante conhecida no Bico do Papagaio. Como é comum no meio político, eles acumulam admiradores e críticos. Mas uma coisa todos são obrigados a reconhecer, o deputado estadual Amélio Cayres (SD), vem se transformando na principal referência politica da região.

Para se ter uma ideia, após surpreender em 2014, com a segunda maior votação do estado na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa, Amélio agora nas eleições municipais, conseguiu um feito inédito. Ajudou a eleger 10 dos 26 prefeitos do Bico do Papagaio.

Destaque para seu principal colégio eleitoral, Augustinópolis, onde foi fundamental na incrível virada de Júlio Oliveira (PRB), contra a favoritíssima Carmem Alcântara (PMDB). Em outros lugares também considerados de forte reduto oposicionista a Cayres, como Axixá, Nazaré e Buriti, os candidatos apoiados pelo parlamentar conseguiram vencer.

Ao todo, Amélio e seus candidatos a prefeitos no Bico do Papagaio, venceram em Augustinópolis, Nazaré, São Bento, Aguiarnópolis, Maurilândia, Axixá, Praia Norte, Esperantina, Buriti e Sampaio.

O parlamentar ainda conseguiu confirmar força em novos colégios eleitorais, e acabou vencendo com seus prefeitos em Aurora, Lagoa do Tocantins, Santa Maria e Goiatins, além de emplacar seu ex-chefe de gabinete, Filipe, como vereador em Palmas, pelo PSDC.