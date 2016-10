Objetivando o trabalho de ação social frente às famílias e comunidades carentes a Fundação Pró-Tocantins juntamente com a Polícia Militar está desenvolvendo o Projeto “Hora de Doar”. O 9º BPM, o mais novo Batalhão da Polícia Militar do Estado do Tocantins, abraçou a causa e já começou a executar o projeto beneficente.

O projeto visa arrecadar brinquedos, roupas e calçados adultos e infantis (novos e usados em condição de uso), e alimentos não perecíveis. Os quais serão distribuídos pela Polícia Militar no mês de dezembro, data alusiva às comemorações de final de ano.

As arrecadações já iniciaram e vai até o dia 15 de novembro. A população da região norte do Estado, precisamente a região do Bico do Papagaio, área de atuação do 9º BPM, poderão participar entregando seus donativos na sede dos Destacamentos e Companhias da PM em sua cidade. Em Araguatins, a arrecadação está sendo feita no quartel da Polícia. Em todos os locais de arrecadação a entrega poderá ser feita nos horários das 07h às 18h.

Maiores esclarecimentos, pelos fones: 63-3474-1109 ou 3080. Ou se preferir, na sede do Quartel da PM em Araguatins ou em qualquer Unidade Militar de nossa região. (Ascom 9 BPM)