A edição 2016 do maior programa de orientação aos gestores públicos desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) será realizada nos meses de outubro e novembro. A abertura está programada para o dia 18 de outubro, terça-feira, em Araguaína. O evento abrange os 139 municípios do Tocantins e, como ocorre em todos os anos, o apoio dos parceiros é essencial.

No Bico do Papagaio o evento acontece no próximo dia 20, em Araguatins, no auditório da Câmara Municipal.

Na última sexta-feira, 30, foi realizada reunião na sala de reuniões do gabinete da presidência do TCE/TO para repassar informações aos parceiros bem como reforçar o papel de cada instituição, já que muitas delas participarão com palestras e atendimento ao público. Além da Corte de Contas tocantinense, participaram representantes do Sebrae, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU), Controladoria Geral do Estado (CGE), Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Energisa e Odebrecht/Saneatins.

Dentre os temas a serem abordados nas palestras este ano está a Transição de Mandato, uma exigência legal não só para os novos prefeitos, mas também para os reeleitos.