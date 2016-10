O segundo encontro regional do Programa Agenda Cidadã 2016, desenvolvido pelo Tribunal de Contas (TCE), do Tocantins, está sendo realizado nesta quinta-feira, 20, na Câmara Municipal, em Araguatins.

O evento abrange 27 municípios: Aguiarnópolis; Ananás; Angico; Araguatins; Augustinópolis; Axixá do Tocantins; Buriti do Tocantins; Cachoeirinha; Carrasco Bonito; Darcinópolis; Esperantina; Itaguatins; Luzinópolis; Maurilândia do Tocantins; Nazaré; Palmeiras do Tocantins; Praia Norte; Riachinho; Sampaio; Santa Terezinha do Tocantins; São Bento do Tocantins; São Miguel do Tocantins; São Sebastião do Tocantins; Sítio Novo do Tocantins; Tocantinópolis; Wanderlândia e Xambioá.

Palestras que abordam temas como transição de mandato, transferências de recursos, planejamento municipal, leis de informação, transparências e boas praticas de gestão, estão sendo realizadas.

O evento segue até às 18h.