A aluna Joselma Silva dos Santos, do 7º ano da Escola Estadual Aldinar Gonçalves de Carvalho, bolsista do curso de Balé Clássico do Studio de Danças Dayron Abreu, em Araguatins, embarcou para Joinville-SC, onde participa no sábado, 22, da seleção para a Companhia Internacional de Balé Bolshoi.

Este ano de 2016, dentre várias bailarinas, Joselma Silva, fez teste na cidade de Imperatriz-MA diante de representantes da Companhia de Balé Bolshoi, sendo aprovada.

Hoje, graças aos esforços de Joselma, seus familiares, professor Dayron Abreu e a colaboração da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, Diretoria Regional de Educação de Araguatins, Prefeitura Municipal de Araguatins, Escola Estadual Aldinar Gonçalves de Carvalho, Rádio Sucesso FM, dentre outros, ela realizará o teste para ingresso na Companhia Internacional de Balé Bolshoi.

Segundo o professor e dançarino Dayron Abreu, é motivo de orgulho pois Joselma será a primeira bailarina araguatinense a participar de seleção para uma Companhia de Balé Internacional e sendo selecionada levará o nome da cidade de Araguatins e do Tocantins para o mundo.