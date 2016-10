Dezenas de crianças dos bairros Vila Cidinha, Madalena, Miranda e Nova Araguatins, foram contempladas com ações nesta quarta-feira, 12, em comemoração ao Dia das Crianças. Ações promovidas por empresários, Corpo de Bombeiros e uma faculdade, possibilitou a distribuição de centenas de brinquedos, a realização de atividades recreativas e distribuição de lanche.

O primeiro evento aconteceu na Creche da Vila Cidinha, onde foi montado um circuito de falsa baiana para o entretenimento dos menores. Na ocasião havia almoço e lanche para as crianças com distribuição de brinquedos, que foram arrecadados por comerciantes da cidade.

No mesmo dia houve também um evento realizado por uma faculdade na Escola Municipal Maria de Lurdes, no bairro Nova Araguatins, foi realizado ao fim da tarde do mesmo dia, na ocasião houve a distribuição de brinquedos e lanches para as crianças e o Corpo de Bombeiros esteve presente apoiando a iniciativa e ajudando no desempenho do evento e distribuição de brinquedos. (Com informações da Ascom Corpo de Bombeiros)