Até às 22 horas deste sábado (1) os candidatos estão autorizados a realizar campanha eleitoral. Mesmo com o tempo nublado e alguns períodos de chuva, os candidatos postulantes ao cargo de prefeito de Araguatins aproveitaram o dia para sair às ruas e tentar conquistar o votos dos últimos indecisos.

Com visitas e caminhadas programadas para o dia todo, o candidato Claudio Santana (PMDB), passou a manhã deste sábado fazendo ligações para companheiros e visitas as famílias. Na parte da tarde, ele junto com candidatos a vereadores realizaram uma caminhada.

Aquiles da Areia concentrou sua caminhada ao lado de militantes no período da manhã. Na parte da tarde e noite ele utilizou para visitar famílias.

Marcos da Eticcam optou por não realizar caminhada. Usou o último dia para também visitar famílias e gravar mensagem de vídeos para as redes sociais.

Alday Machado, do PMN, não informou sua agenda de campanha.