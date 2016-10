Um veículo Fiat Uno pegou fogo após um curto circuito por volta das 23h, desta sexta-feira, 14, na rua Marechal Rondon, centro de Araguatins. Ninguém ficou ferido.

O proprietário do veiculo percebeu as chamas na parte dianteira do automóvel e fez o combate inicial das labaredas com o extintor veicular. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a tempo de evitar a destruição total do carro.

As chamas foram provocadas supostamente por um curto circuito.