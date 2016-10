Um acidente envolvendo um carro e uma carroça na Avenida Araguaia, deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira, 26, em Araguatins.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imprevisto ocorreu por volta das 9h30, após o condutor Gilberto Conceição da Silva, 39 anos, perder o controle da carroça com o animal saindo em disparada e atingir um carro Toyota Corolla,tombando na avenida.

Com a colisão, o condutor caiu da carroça e ocasionou uma escoriação na mão direita, e uma luxação no antebraço direito. O resgate dos bombeiros chegou rapidamente ao local e prestou atendimento a Gilberto Conceição, que foi levado para atendimento médico no Hospital Municipal.