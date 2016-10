Na tarde desta terça-feira, 4, o prefeito eleito Cláudio Santana (PMDB), será recebido no Palácio Araguaia, pelo atual prefeito Lindomar Madalena (PSB). O encontro acontecerá no gabinete do gestor que já pretende disponibilizar informações e apoiar a transição de governo.

No encontro desta terça-feira, a conversa deve girar em torno da forma como deverá ser perpetrada a transição e orientar o novo administrador e sua equipe em relação aos projetos em andamento.

Os principais secretários da atual administração também devem comparecer ao encontro.

Cláudio vai formar uma equipe de transição, composta por três ou quatro pessoas para realizar todo o levantamento necessário. Os nomes devem ser anunciados na semana que vem.