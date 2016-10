Cláudio Santana (PMDB) foi eleito neste domingo, 2, o novo prefeito de Araguatins. Segundo a Justiça Eleitoral, com 100% das urnas apuradas, o peemedebista obteve 37,64% dos votos válidos, somando 5.881 votos. A vice de Cláudio é Domingos Coimbra, também do PMDB.

Cláudio disputou o cargo de prefeito com Aquiles da Areia (PRB), Marcos Eticcam (PSDB) e Alday Machado (PMN). Aquiles obteve 35,47% dos votos válidos, o equivalente a 5.542. Marcos Eticcam, 24,36% votos válido, sendo 3.806 e Alday 2,53% válidos sendo 396%.

“Nosso compromisso agora é com a cidade, acabou a eleição já começo na segunda-feira a pensar a Araguatins do futuro, disse Cláudio após receber a confirmação do resultado. Ele acompanhou a apuração dos votos em casa.