O major Valdeonne Dias da Silva, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), deu início na manhã desta quinta-feira, 27, no auditório do quartel o curso de Instrução Técnica de Identificação Veicular para um grupo de 32 policiais militares pertencentes às três Companhias Operacionais da PM na região do Bico do Papagaio.

O curso com 20 horas/aulas, envolvendo instruções práticas e teóricas, abrange também militares de outras Unidades. A finalidade da instrução é nivelar os conhecimentos teóricos e práticos sobre a temática, bem como formar multiplicadores do Curso de Técnicas de Identificação Veicular.

Ainda de acordo com o major Valdeonne, que também é coordenador do curso, visa a capacitação dos policiais militares a detectar, durante as atividades de polícia ostensiva, fraudes em veículos automotores relacionadas a prática de furto, roubo e/ou clonagem, a partir da análise sistemática e de sinais indicadores de irregularidades obtidos pelas gravações e simbologias características padrões dos referidos objetos por meio de técnicas de identificação veicular.

O curso, com dois dias de aulas, está previsto acontecer para diversas outras turmas. O responsável pelas instruções é o 1º tenente QOPM Almino Borges Bezerra, vindo do 5º BPM na cidade de Porto Nacional e o 9º BPM é a 13ª Unidade do Estado em que o tenente Almino ministra o curso. (Ascom 9ª BPM)