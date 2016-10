Juíza da Comarca de Araguatins, Nely Alves da Cruz convocou nesta terça-feira (4/10), os jurados que irão atuar nas sessões do Tribunal do Júri nas sessões do dia 25 e 27 de outubro. A relação dos convocados está na página 15 do Diário de Justiça (http://wwa.tjto.jus.br/diario/diariopublicado/2740.pdf).

As sessões de Julgamento irão decidir os processos dos réus Satiel Francisco da Silva e Antonio Rangel Duarte Lima. O primeiro réu, mecânico de 66 anos, é acusado de ter atropelado uma pessoa após dirigir, sob embriaguez, um veículo que havia sido deixado em sua oficina em maio de 2008. Segundo a denúncia, em velocidade incompatível com a recomendada para tráfego no local, o réu atropelou a vítima que caminhava junto ao meio fio e a arremessou a uma distancia de 200 metros.

O segundo réu, motorista de 30 anos, é acusado de ter participado em 2014 da morte de um detento na cadeia pública de Araguatins, por motivo fútil e mediante asfixia. Segundo a denúncia, com um cordão e com a ajuda de outros dois acusados, ele participou d imobilização da vítima e em seguida a penduraram na grade do banheiro da cela na tentativa de simular um suicídio.

As sessões ocorrerão nos dias 25 e 27 de outubro, às 9 horas, no salão do Júri Aldo Machado de Oliveira no Fórum local da comarca. (Lailton Costa)