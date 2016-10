Na sexta-feira, dia 21, agricultores criaram a Cooperativa dos Agricultores Familiares do Território do Bico do Papagaio (Cooperbico) e elege a Diretoria que ficará encarregada da Implantação desse tão importante órgão.

Pela necessidade de criar um órgão que represente a agricultura familiar na região do Bico do Papagaio, junto aos órgãos públicos, aquisição de insumos a custo menor, agilização do Serviço de Inspeção Municipal, Serviço de Inspeção Estadual, Serviço de Inspeção Federal, comercialização dos produtos hortifrutigranjeiro de forma coletiva e principalmente a busca de recursos subsidiados junto as Instituições financeiras, tais como Banco do Brasil, Banco da Amazônia.

Em momento solene com 40 sócios fundadores, com representação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araguatins, Ruraltins, IFTO, UNITINS, SEBRAE, Banco do Brasil entre outros órgãos, consumou-se com a criação da Instituição.

Após a criação e eleição em Assembleia da Diretoria que elegeu-se como presidente José Conceição de Oliveira (Josedimar), que em discurso após a escolha informou que com a consolidação da Cooperbico, os agricultores poderão acessar crédito de forma coletiva além poder regularizar a venda dos produtos dos agricultores para as escolas Municipais, Estaduais e Federal etc. Portanto, os agricultores poderão, ampliar seu nicho de mercado. Em consequências positiva nos município da região terá oportunidade circular mais mercadorias e recursos financeiros, pois essa cadeia produtiva organizada contribuirá com a redução de entrada de produtos de outros estados e região, em função da qualidade dos produtos aqui produzido, pois já é referência à nível estadual e nacional o abacaxi, melancia, a farinha etc, que aqui são produzidos.

Diretoria e Conselho Fiscal eleito:

Diretoria: Presidente José Conceição de Oliveira;

Diretora Administrativa Financeira: Rosirene Martins Nunes;

Diretor Secretário: Cícera Gomes;

Conselheiros Vogais: José Luis Alves Monteiro

Antonio Marcus da Conceição

Conselho Fiscal- 1º Titular: Edimar Lima

2º Titular: Eliene Araújo Costa

3º Titular: Cícera Maria de Lima

1º Suplente: Aldir da Cruz Pereira

2º Suplente: Ambrozina Moreira Lima;

3º Suplente: Maria Celma Souza Ferreira

(Ascom Cooperbico)