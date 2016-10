Os prefeitos eleitos no Tocantins este ano pelo PRB correspondem a 78% dos eleitos do partido na região Norte do País, desempenho que foi celebrado nesta sexta-feira, 28, com encontro entre membros da sigla, em Palmas. Presidente do PRB no Tocantins, o deputado federal César Halum confraternizou com os correligionários e anunciou que após o crescimento representativo nas eleições 2016, o foco político é, agora, o de eleger pelo menos dois deputados estaduais e manter ou ampliar a participação da sigla na Câmara Federal.

Entre os nomes apresentado na reunião como possível candidato a deputado estadual em 2018 pela legenda, está o empresário Aquiles da Areia, segundo colocado da disputa pela Prefeitura de Araguatins este ano.

Halum disse que o resultado positivo nas urnas é reflexo do trabalho de fortalecimento do partido. Ao citar etapas da campanha de cada um dos prefeitos eleitos, Halum disse que o partido é feito por pessoas de coragem que se propuseram a concorrer e a enfrentar famílias e grupos já instalados no poder. “Essa coragem é o que mostra que somos pessoas de valor”, destacou.

Ao agradecer a dedicação dos candidatos que não conseguiram se eleger, Halum fez o agradecimento em nome de Aquiles da Areia, de Araguatins, que disputou a Prefeitura pelo PRB. “Foi um guerreiro, assim como a maioria dos nossos candidatos a prefeito e a vereadores”, disse Halum.

A estratégia do PRB seria a de montar até 2018, uma chapa com 36 nomes para garantir duas cadeiras na Assembleia Legislativa.