Uma embarcação acabou alagada por volta das 14h30, deste domingo, 23, no Rio Araguaia, pouco acima do Caís do Porto, em Araguatins. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do incidente ventava muito e com o forte banzeiro o barco foi tomado pela água.

Haviam dez pessoas na embarcação. Cinco foram socorridas por outro barco que estava nas proximidades e as outras cinco ficaram ilhadas em um banco de areia no meio do rio, sendo acudidos por uma embarcação do Corpo de Bombeiros.