No última terça-feira 12 de outubro, a noite literalmente foi uma criança! Em comemoração ao dia das crianças a escola arte de crescer realizou a sua 4º edição da noite do pijama.

Esta é à noite mais aguardada pelos alunos da escola, onde esteve repleta de atividades recreativas e muita diversão.

Durante a noite do pijama teve apresentação teatral com as professores e professoras da escola, apresentação de dança do grupo RUG da 1º Igreja Batista , desfile dos pijamas e musica ao vivo. Após as apresentações foram liberados os outros espaços da escola: Pula-Pula, Video-game, Cinema, Praça de alimentação, Piscina e o parquinho.

Toda a equipe de professores, coordenadores e direção estiveram envolvidos neste evento para que tudo ocorresse da melhor forma possível.

Segundo a Diretora da escola Ana Paula “este ano o evento superou todas as nossas expectativas, mais de 120 alunos participaram e graças à Deus foi tudo tranquilo regado a muita diversão e alegria.

Este evento tem como objetivo confraternizar e integrar alunos e professores da escola e toda a equipe organizadora agradece a todos os pais dos alunos que confiam e apoiam os eventos e realizações da EAC. (Ascom)