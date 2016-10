Um veículo Fiat Uno pegou fogo neste domingo, 16, por volta das 19h, em Araguatins. A causa apontada para o fato foi a falta de água no radiador do veículo. O motorista do carro escapou sem ferimentos.

O veículo parou nas proximidades da rodovia TO-010, ao lado do portal de entrada da cidade e logo começou o incêndio. Os danos só não foram maiores porque o motorista usou o extintor para controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros que fez o rescaldo do veículo.

Na maioria das vezes, um incêndio começa no motor e logo atinge materiais sólidos como a manta do capô, partes plásticas e o painel do veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, embora o uso do extintor não seja mais obrigatório para os carros de passeio, ele pode ajudar muito em uma situação de incêndio.

Na sexta-feira, 14, outro Fiat Uno pegou fogo, desta vez Marechal Rondon, centro de Araguatins.