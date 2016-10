Está acontecendo nesta segunda-feira, 24, a 1ª Feira de Profissões da Faiara (Profaiara), com objetivo de ampliar o conhecimento dos jovens acerca do seu futuro profissional, proporcionando informações que possibilitem identificar suas possibilidades e sonhos, esclarecendo suas dúvidas quanto a sua escolha profissional.

Os cursos que estão sendo exposto na Feira são: Administração e Letras, da Faiara; Biologia e Computação, do IFTO.

Os alunos do Centro de Ensino Médio Professora Antonina Milhomem, visitam o evento e esclareceram suas dúvidas cursos com os próprios acadêmicos do Ensino Superior.

A feira é um importante momento de interação entre comunidade, escolas de ensino médio e instituições de Ensino Superior. (Com informações de Janine da Silva Mota)