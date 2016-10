Após levantamento do serviço de inteligência, a equipe de Forca Tática do 9°BPM, abordou nesta segunda-feira, 17, o jovem, Jhemerson Alves Lima, 23 anos, morador do distrito Transaraguaia, município de Araguatins, portanto 11 cartões do Bolsa Família.

Jhemerson estaria sacando os benefícios desde o mês de janeiro, e nesta terça-feira, 18, faria novamente os saques.

O mesmo alegou ter trabalhado na Caixa Econômica Federal de Araguatins pelo período de 2 anos, mas não informou a origem dos cartões.

Diante disso, o gerente da Caixa foi informado e acompanhou a apresentação do autor na Delegacia de Polícia de Augustinópolis para os procedimentos cabíveis.