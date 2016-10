Um homem ficou ferido no início da manhã desta terça-feira, 4, após sofrer um acidente na rodovia TO-010, na chegada do distrito Transaraguaia, em Araguatins. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem pilotava a moto quando perdeu o controle do veiculo.

Foi necessário o apoio dos Bombeiros que retiraram o homem do local e levaram para atendimento no Hospital Municipal de Araguatins, para atendimento médico.