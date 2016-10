Durante operação realizada nesse final de semana, voltada a instrução veicular de capacitação dos policiais militares a detectar, durante as atividades de polícia ostensiva, fraudes em veículos automotores relacionadas a prática de furto, roubo e/ou clonagem, os policiais militares realizaram a apreensão de 3 veículos suspeitos de serem roubados, furtados e um com placa clonada.

Em Araguatins foram apreendidas duas Toyotas Hillux no Posto Fiscal da Transamazônica. A primeira, de cor branca, placa PKC-2630 de Salvador-BA, conduzida por um sr. da cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. Durante a inspeção, os militares constataram sinais de adulteração da numeração do chassi. Com ele a PM encontrou também uma quantia de R$ 2.589,00. A abordagem foi no início da noite.

Já por volta das 18h30, a PM abordou o segundo carro conduzido por um sr. de 42 anos, residente em Açailândia, Estado do Maranhão. Durante o bloqueio rodoviário os militares constataram que a Hilux prata, possuía placa e chassi adulterados.

A placa OLM-8370 que estava no carro era falsa, a verdadeira placa era OTV-0780 de Xinguara-PA, e contava também ocorrência de roubo/furto. Os três condutores foram conduzidos à central de flagrantes de Augustinópolis onde foram autuados.

Por volta das 22h, no centro da cidade de Axixá, a PM apreendeu o terceiro carro, o veículo VW/Novo Fox branco, placa PQI-8557 de Goiânia-GO. O condutor de 33 anos residente em Araguatins foi abordado e a inspeção constatou sinais de adulteração da numeração do chassi, onde se verificou pela numeração do motor que se tratava de veículo de placa PQJ-8905 de Aparecida de Goiânia-GO e com registro de roubo/furto. O condutor, com características falsas apresentou uma CNH em nome de outra pessoa.

A apreensão dos carros aconteceu graças a análise sistemática e de sinais indicadores de irregularidades obtidos pelas gravações e simbologias características padrões dos referidos objetos por meio de técnicas de identificação veicular, repassado pelo instrutor durante a ministração das aulas. (Ascom 9º BPM)