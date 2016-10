Desde segunda-feira, 24, o corpo de um jacaré morto apareceu boiando próximo ao Caís do Porto, na margem direita do Rio Araguaia, em frente a cidade de Araguatins. O animal está com o rabo arrancado.

O webjornal Folha do Bico entrou em contato nesta terça-feira, 25, com a Polícia Militar Ambiental, que disse não ter sido informada de maneira oficial por moradores que avistaram o animal e nenhuma denúncia também foi feita quanto aos responsáveis pela morte do bicho.