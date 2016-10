O vereador reeleito em Araguatins, Leocy Mota (PMDB), comentou sobre as expectativas para os trabalhos na nova legislatura e também agradeceu eleitores e apoiadores. Leocy vai para seu terceiro mandato

“Foi com muita satisfação que recebemos o resultado das urnas. Ela é soberana e sabe bem expressar a vontade do povo. Tenho muito a agradecer os meus 542 votos, que me transformaram no terceiro mais votado no geral. Quero dizer muito obrigado aos nossos amigos e apoiadores. Só poderei retribuir com muito trabalho e dedicação”, disse o parlamentar.

Lecy disse ainda que confia no trabalho do prefeito eleito, Cláudio Santana (PMDB), e garante que Araguatins não se arrependerá. “Foi uma eleição dura e difícil. Mas graças a de Deus tudo deu certo. Confio que o Cláudio e Domingos Coimbra farão um grande trabalho por nossa cidade e nós vamos colaborar com isso. De agora em diante, é momento de quem venceu e quem perdeu dar as mãos, pois o que está em jogo agora não é eleição, isso já passou. O que está em jogo agora é o futuro dos araguatinenses”, comentou.

Leocy também fez questão que parabenizar o trabalho e empenho dos coordenadores de sua campanha.