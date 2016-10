Na tarde esta quinta-feira, 27, o prefeito eleito de Araguatins, Cláudio Santana (PMDB), garantiu a destinação de recursos para a construção de uma feira coberta no município. A verba será destinadas por meio de emenda parlamentar da deputada estadual, Luana Ribeiro (PDT), no valor de R$ 200 mil.

A reunião para definição da destinação da emenda foi feita no gabinete da parlamentar e será incluído no orçamento de 2017.

Luana disse que o fortalecimento da cadeia produtiva passa também pelo oferecimento de espaços apropriados para a comercialização de produtos. “Sabemos que Araguatins tem potencial de crescimento do setor de agronegócio. O Cláudio me falou que pretende entre outras medidas, potencializar isso. Creio que além do pequeno produtor também necessitar de boas estradas e orientação técnica, o local de exposição e venda dos produtos deve ser adequado. Araguatins conta hoje com uma grande população e apesar de já contar com uma feira, essa que estamos destinando servirá para atender uma área de expansão da cidade”, disse a parlamentar.

Cláudio Santana comentou com nossa reportagem, que um dos pilares de seu governo, para a geração de empregos, será o agronegócio e a estruturação do setor vai impulsionar isso. “Sou conhecedor da vocação econômica de Araguatins, e, sei, que temos de dar atenção especial a este aspecto, pois somente assim conseguiremos avançar nessa questão de geração de emprego e renda. O agronegócio terá atenção especial. Vamos construir essa feira para atender os moradores de bairros como Nova Araguatins, Vila Cidinha, Madalena e Miranda. Paralelo a isso vamos intensificar a realização de outras obras de infraestrutura, sem esquecer da qualificação e orientação técnica dos produtores”, afirmou.