Na direção dos produtores Maycon e Idélio e com apoio da Igreja Assembleia de Deus CIADSETA, Pr. Presidente José de Ribamar, acontecerá no próximo dia 02 de novembro, a prévia do 4º Aviva Araguatins. O evento acontecerá às 19 horas em frente a Congregação Filadélfia, no setor Irial.

Está confirmada a presença dos cantores Rafael Martins e Melissa que estará lançando seu 1º CD, e demais cantores locais.

De acordo com os promotores do evento, os participantes não precisam se preocupar com janta, pois haverá uma sofisticada feira de delícia com requinte pratos de dar água na boca. Ainda segundo Maycon e Idélio estarão arrecadando alimentos para doações, portanto participe levando 1kg de alimento não perecível. (Ascom)