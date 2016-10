A PM tomou conhecimento por meio da própria vítima, uma comerciante de 52 anos de idade a qual ligou para o 190, na tarde desta quarta-feira, 12, em Araguatins, afirmando que o mecânico de 23 anos de idade havia adentrado ao seu comércio e subtraído da gaveta do caixa uma quantia de R$ 64 reais em dinheiro e fugindo logo em seguida.

De posse das características do autor, a viatura conseguiu abordá-lo instantes depois nas proximidades do comércio. Com ele a PM encontrou todo o dinheiro subtraído da empresa da vítima.

Autor foi apresentado na central de flagrantes de Augustinópolis junto com o dinheiro furtado, onde foi autuado. (Ascom 9 BPM)