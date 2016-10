A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento nesta quarta-feira, 12, quando realizou a apreensão de um menor de 17 anos de idade, serigráfico e residente em Araguatins. Com ele a PM encontrou 3 papelotes de crack, 1 de maconha e R$ 8 reais em dinheiro. Ele comercializava as drogas no momento em que os policiais militares chegaram ao local. A PM tomou conhecimento por meio de denúncia feita por populares.

Ainda de acordo com as informações, a PM percebeu quando três pessoas se encontravam em um bar em atitude suspeita, entre eles o adolescente. O menor infrator já havia vendido um papelote de maconha para uma das testemunhas ali presente.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia em Augustinópolis juntamente com os materiais para os procedimentos necessários. (Ascom 9 BPM)