Em 2012 o vereador agora reeleito, Jairo Ribeiro (PV), na época do PV, assustou Araguatins com uma gigantesca votação, batendo o recorde e se tornando o parlamentar mais votado da história. Jairo atingiu surpreendentes 1.046 votos, que equivalem a 6,88% dos votos válidos na época.

Só que o recorde de Jairo se manteve apenas por uma eleição. Agora em 2016, o vereador eleito, Miguel do Cajueiro (PMDB), superou o feito de Jairo, bateu a marca e passou a ser o vereador mais votado da história. Cajueiro chegou a surpreendente marca de 1.202 votos ou 7,45% dos votos válidos.

Para se ter uma noção do feito de Cajueiro, ele teve mais que o dobro da votação do segundo colocado, Messias Filho (PMDB) e mais de três vezes a votação do candidato a prefeito pelo PMN, Alday Machado.