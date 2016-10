O motociclista Pedro Barros da Costa, de 47 anos, residente na Fazenda Maravilha, morreu após ser atingido por um caminhão na madrugada deste domingo, 30, por volta das 0h20, na rodovia TO-010, no sentido Buriti/Augustinópolis, a 6 km da cidade de Araguatins.

Pedro estava em uma motocicleta Honda Biz 125 cor preta e foi atingido por um caminhão baú. O motorista evadiu-se sem prestar socorro.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi até o local após ser acionado por populares e constatou fratura aberta no crânio e parte da massa encefálica espalhada na pista, além de uma fratura aberta no membro inferior direito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para os procedimentos legais e recolhimento do corpo.