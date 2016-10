A ocupante de uma moto Honda Fan, Monica da Silva Araújo, de 29 aos, ficou ferida após um veículo Chevrolet S-10, atingi-la no início da noite deste sábado, 8, por volta das 19h40. O acidente aconteceu na Avenida Araguaia, nas proximidades do Parque de Exposição. Segundo informações do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência junto com a Polícia Militar, a colisão foi causada após o condutor do automóvel entrar na contramão da via.

O Corpo de Bombeiro informou que o impacto da batida lesionou a perna da condutora da motocicleta. Com ferimento ela foi socorrida e levada para atendimento no Hospital Municipal de Araguatins, sem risco de morte.

Já o motorista da caminhonete logo após a batida, sem prestar socorro às vítimas evadiu-se do local. A Polícia realizou buscas para encontrar o suspeito de ocasionar o acidente, mas ainda não divulgou o nome do suspeito.