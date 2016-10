Maria das Graças da Silva Cardoso, de 38 anos, acabou sendo baleada na nádega, na noite desta sexta-feira, 21, durante o assassinato de Milson Pereira Marinho, no centro de Araguatins. Maria das Graças que estava conversando com Milson no momento do crime, foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal de Araguatins, onde se recupera.

Milson foi atingido por pelo menos seis tiros que acertaram a cabeça e costas. O motivo do crime seria um acerto de contas por dívida de tráfico, segundo a PM. Ainda conforme a polícia, Milson estava sentado na porta de sua residência, quando chegaram dois homens em uma motocicleta e o suspeito que estava na garupa começou a atirar.

O Corpo de Bombeiro foi acionado e constatou a morte. A PM fez buscas após ser acionada, mas não encontrou os suspeitos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.