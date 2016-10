Militares da Força Tática do 9° BPM distribuíram brinquedos na manhã desta quarta-feira, 12, dia das crianças, nos bairros mais carentes de Araguatins.

Os brinquedos foram arrecadados a partir de doações feitas pelo judiciário, empresários locais e por pessoas da comunidade. Cerca de 300 crianças carentes foram beneficiadas. Os próprios policiais, na viatura da Força Tática, fizeram a distribuição dos brinquedos à criançada.

Ainda em Araguatins, militares também colaboraram com um evento organizado pela Caixa Econômica Federal e empresários da cidade. Mais de 500 crianças compareceram na Creche Centro de Educação Dona Maria Pereira de Miranda, localizada na Rua G, 148, Setor Nova Araguatins. Foram distribuídos brinquedos, picolés, balinhas, almoço, além de várias brincadeiras terem sido realizadas.

Para o comandante do 9° BPM, major Valdeonne Dias, “As crianças veem o Policial Militar como um herói e, participar proativamente desse dia tão importante para elas, é plantar no coração de cada uma a sementinha da cidadania e do amor ao próximo, ações que se refletirão positivamente na própria segurança pública”. (Ascom 9 BPM)