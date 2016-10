Dando continuidade à missão de orientar e qualificar os trabalhadores para o mercado, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araguatins está com inscrições abertas para vários cursos de curta duração. As inscrições acontecem sempre na semana que antecede os cursos e podem ser feitas na própria unidade do Sine, sempre uma semana antes do início das aulas.

Os cursos são do Programa de Orientação Profissional e de Carreira (POPC) e são destinados aos trabalhadores desempregados, em busca do primeiro emprego, com dificuldade de recolocação ou permanência no mercado de trabalho.

Em Araguatins, a próxima turma será Postura Profissional e Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho com início no dia 24 de outubro. As inscrições acontecem na semana anterior ao início das aulas, de 17 a 21 deste mês. Segundo a gerente deste Sine, Kamila Moura, a procura pelos cursos na cidade é bastante grande. “Oferecemos um curso destes por mês e todas nossas turmas são cheias. Sempre alcançamos o limite de 20 alunos por turma, isto porque durante as inscrições realizamos um cadastro de reserva para que, em caso de imprevistos com alguns dos alunos inscritos, possamos chamar outro e não deixar nenhuma vaga sem ser preenchida”, comentou.

Cursos e inscrições

Todos os cursos ofertados têm duração de 20 horas e oferecem certificados. Para inscrições, os interessados devem levar os documentos pessoais e comparecer no núcleo do Sine do município.

Cronograma de cursos

24 a 28 de Outubro – Postura Profissional e Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho

07 a 11 de Novembro – A Arte de falar em Público

05 a 09 de Dezembro – Marketing Pessoal