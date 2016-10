Também chegou a Araguatins a moda dos palhaços assassinos, que começou nos EUA e no Reino Unido e levantou diversos comentários nas redes sociais araguatinenses nesta sexta-feira, 14, além de medo em alguns moradores. Vale ressaltar que a ação foi apenas uma brincadeira de alguns jovens da cidade, que apenas fotografaram a encenação e não promoveram nenhum tipo de baderna.

As aparições foram registradas na Praças da Bandeira e a lado da igreja Matriz.

Um dos jovens que fez a brincadeira, Luís Augusto Benício, ficou assustado com a grande repercussão na cidade e comentou sobre o assunto. “Sobre os tais palhaços que apareceram na cidade, o de branco não sou eu mas é um amigo, não vou falar quem é. A roupa é minha e a máscara também e fui eu que tirei as duas fotos próxima a Igreja Matriz. Estávamos em casa que é próximo a praça e fomos lá apenas pra tirar essa foto tão polêmica que tá dando esse medo no povo. Agora essas histórias que correram atrás de pessoas na rua é mentira. Foi uma brincadeira de mau gosto, mas nem por isso deixou de ser apenas uma brincadeira. Quem não gostou e achou ruim vai desculpando a idiotice. Só pra esclarecer o fato de que não tem nenhum palhaço assassino em Araguatins”, afirmou o jovem.

Palhaços assassinos

A polícia no Reino Unido chegou a soltar um alerta após as diversas ocorrências feitas nos últimos meses devido à aparição dos palhaços. No último domingo (9), os agentes da delegacia do Vale do Tâmisa que vistoriam uma área que vai até o centro da Inglaterra, disseram que cerca de quinze registros sobre a aparição das criaturas na madrugada do dia anterior foram feitos.

Nos EUA, a aparição dos palhaços assassinos também virou um problema. Um deles apareceu em uma estrada vestido com uma capa de chuva, e outro perto de uma floresta. O chefe da delegacia de Greenville, na Carolina do Sul, disse que não sabe se as aparições são somente fruto do filme, ou se a ideia veio de um grupo que quer chamar atenção. As investigações ainda prosseguem, e, enquanto isso, inúmeros vídeos e comentários foram feitos pelos internautas.

Já em São Paulo, as aparições não foram registradas pela polícia, e só foram relatadas nas redes sociais. Houve relatos de assombros em Guarulhos, na região da Lapa, zona oeste; e na zona norte da capital. Também foram feitas postagens falando sobre palhaços em Itaquera, em frente ao shopping. Muitas pessoas questionaram a veracidade dos fatos, e acharam engraçado o fato de outras estarem assustadas com a brincadeira. Ainda não se sabe precisar sobre as motivações das aparições dos palhaços assassinos no Brasil.